وزير صحة كردستان : تسلمنا 200 ألف قناع ومستلزمات طبية أخرى من الصين

2020/03/08 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان، تلقي الجهات الصحية بالاقليم كمية من المساعدات الطبية من الجانب الصيني.

وأكد البرزنجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل الصيني بالاقليم، كشف فيه عن مستجدات أزمة فيروس كورونا، والحالة الصحية للمصابين في الإقليم، ان الأخير تسلم مئتي الف قناع طبي إضافة الى مواد أخرى من بكين، ضمن المساعدات المقدمة من الصين للعراق، في إطار جهود منع تفشي فيروس كورونا، مبينا ان تلك الأقنعة ستوزع على المستشفيات والمراكز الطبية في عموم الإقليم.

وأوضح البرزنجي، ان الحالة الصحية للإصابة الثانية المسجلة في أربيل وهي لإمرأة جيدة، وتخضع الان لإجراءات الحجر الصحي، داعيا المواطنين الى البقاء في منازلهم وتجنب التجمعات، ودعم الفرق الطبية في انجاز مهامها.

من جهته ابدى القنصل الصيني لدى أربيل، استعداد بلاده لمساعدة إقليم كردستان في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا ان الصين ستعمل على تأمين كل ما يلزم للإقليم.

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