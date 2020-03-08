إيران تهدد باستخدام القوة لمن يخرج من منزله بعد ارتفاع إصابات كورونا إلى 6566 شخص

2020/03/08 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت وزارة الصحة الإيرانية باستخدام القوة ضد كل من يرفض البقاء في منزله لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأكد ممثل الوزارة في مدينة رشت مركز محافظة جيلان، محمد قرباني، إن الطريقة الوحيدة لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا هي بقاء المواطنين في منازلهم، وفي حال عدم التزامهم بالبقاء فإن الجهات المعنية ستضطر الى استخدام القوة معهم واجبارهم على ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق ارتفاع الإصابات الى ستة الاف وخمسمئة وست وستين إصابة بعد تسجيل مئة وخمس وأربعين حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات مئة واربعة وتسعين شخصا.

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