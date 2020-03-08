العراق والكويت يبحثان تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/08 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} تباحث وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم مع وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح عدداً من القضايا على المستوى المحلي.وعلى رأسها: تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فايروس كورونا.جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع بين الوزيرين بحسب بيان وزارة الخارجية.كما بحثا "أهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين الشقيقين."

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