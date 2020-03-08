محافظة النجف تعلن عن خطتها الصحية بمناسبة مولد الإمام علي ع

2020/03/08 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الأحد، خطة صحية متكاملة لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية في ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) التي تصادف يوم غد الاثنين الثالث عشر من شهر رجب.وقال مدير عام الصحة الدكتور رضوان الكندي، في بيان تلقته وكالة أين الإخبارية إن "الخطة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين المتوقع وصولهم بأعداد كبيرة إلى المحافظة للاحتفال بهذه المناسبة".وأضاف أن "حصول المناسبة في هذا الوقت حيث ينتشر فيروس كورونا يضفي علينا كجهات صحية مهاماً إضافية تتمثل بالتأكيد على الجوانب التوعوية والتثقيفية لمنع انتقال العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية ومن ذلك لبس الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والابتعاد عن بعض الممارسات الاجتماعية التي نمارسها في الظروف الاعتيادية مثل الملامسة والتقبيل لأنها سبب رئيس لانتقال العدوى".من جانبه، قال مدير قسم العمليات الطبية مفيد أبو غنيم: إن "الخطة تتمثل بنشر مفارز طبية في منطقة المدينة القديمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتهيئة ردهات الطوارىء في مستشفيات المحافظة ونشر سيارات الاسعاف في الساحات والتقاطعات العامة".

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