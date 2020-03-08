رئيس الجمهورية يتسلم رسالة نصية من نظيره المصري

2020/03/08 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتسلم خلال اللقاء رسالة نصية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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