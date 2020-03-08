الحكيم يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/08 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الحكيم "ناقش في اتصال هاتفي مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عدداً من القضايا على المستوى المحلي، اهمها تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا".واضاف انهما "بحثا أهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين الشقيقين".من جهته وزير الخارجية الكويتي "نقل توجيهات أمير الكويت بأهمية استمرار التواصل مع العراق، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة وشعباً بالسلامة للعراق وشعبه".

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