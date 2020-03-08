كوردستان: حدودنا مفتوحة مع إيران بخلاف بقية مناطق العراق

2020/03/08 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في السليمانية شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن يوم الأحد بأن حدود إقليم كوردستان العراق لا تزال مفتوحة مع إيران، منوهاً إلى أن قرار الحكومة الاتحادية لا يسري على الإقليم.

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت، الأحد، حدودها مع إيران أمام التبادل التجاري لغاية 15 آذار/مارس الجاري، في إطار مساعي بغداد للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال شيخ عبد الرحمن في تصريح خاص لشفق نيوز، إن المعابر الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران لا تزال مفتوحة ولم يصدر أي قرار بغلقها.

وأشار إلى أن المعابر الحدودية مثل برويزخان وحاجي عمران وباشماخ تحت إدارة الإقليم الذي يملك الصلاحية الكاملة بإبقائها مفتوحة أو غلقها، مبيناً أن غلق الحدود في هذا الوقت ليس من مصلحة الإقليم.

وكانت سلطات الإقليم قد قررت الشهر الماضي حظر دخول الإيرانيين إلى أراضي الإقليم، لكنها أبقت الحدود مفتوحة أمام عودة سكان الإقليم والتبادل التجاري.

وتقوم السلطات الصحية في إقليم كوردستان بحجر جميع الأشخاص العائدين من إيران لحين التأكد من عدم حملهم فيروس كورونا، وذلك بعد تحول إيران إلى بؤرة نشطة للمرض.

وقال شيخ عبد الرحمن، إنه في حال قررت سلطات الإقليم غلق الحدود مع إيران بشكل كامل، فإن الإقليم لن يشكو من أية مشكلة بشأن المواد الغذائية، حيث يتوفر خزين يكفي لمدة 6 أشهر، كما يوجد أكثر من 30 مصنعاً ومعملاً للألبان والمواد الغذائية بإمكانها تلبية الحاجة المحلية.

وبشأن معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، قال شيخ عبد الرحمن إن المعبر يعمل بصورة طبیعیة، مطمئناً السكان بالقول، إن "هناك لجان خاصة تشرف علی الأسواق لعدم رفع الأسعار".

وسجل إقليم كوردستان 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وجميعها لأشخاص قدموا من إيران، 8 في السليمانية، و2 في أربيل.

فيما يبلغ مجمل الإصابات على مستوى العراق 57، توفي منها حتى الآن 5، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان.

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