شاهد بالصور: محمد رمضان يخطف جائزة ملك الأزياء العربية

2020/03/08 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حاز الفنان المصري محمد رمضان، جائزة ملك الأزياء العربية للرجال 2020 First place medal.ونشر رمضان على حسابه في تويتر، صور تكريمه بالجائزة، خلال الفعالية التي امتدت ليومي 6 و7 آذار.

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