تراجع جديد لليرة السورية وأسعار الذهب بالعلالي

2020/03/08 | 19:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف الليرة، أمام العملات الأجنبية، بنحو 10 ليرات عن سعر، أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بـ 1000 ليرة لغرام الواحد، خلال أقل من 48 ساعة.وسجل

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