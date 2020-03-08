ساسة وخبراء يتحدثون عن أزمة اقتصادية مقبلة: الرواتب في خطر

2020/03/08 | 19:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وهم يقلّبون الاحتمالات، بناءً على التطورات الأخيرة في حركة الاقتصاد العالمي وتأثيرها على العراق، يؤكد...

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