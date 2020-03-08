عبد المهدي يهنئ المرأة العراقية بيومها العالمي: صوتا معبرا عن الطموحات

2020/03/08 | 19:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس مجلس الوزراء، لحكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، المرأة العراقية بيومها العالمي، موضحا انها صوتا معبرا عن الطموحات.

وقال عبدالمهدي في بيان تلقته "الغد برس"، "بحلول يوم المرأة العالمي نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للمرأة العراقية وهي تملأ سوح العلم والعمل والابداع والبناء ومجالات الحياة كافة ، الى جانب موقفها المشهود في الجهاد والدفاع عن الوطن شهيدة او جريحة صابرةً محتسبةً او أُماً وأختا وزوجة وابنة للشهداء والجرحى".

واضاف "فتحية لها صوتا معبرا عن الطموحات والتطلعات المشروعة لشعبنا العراقي الكريم في عصرنا الحاضر، كما برز دور المرأة العراقية في وقت مبكر من تأريخ العراق ويجب ان يستمر ويتعزز هذا الدور الأساسي في الدولة والمجتمع".

وتابع "نجدد التهاني للمرأة العراقية ولكل نساء العالم سائلين الله ان يحفظ شعبنا ويسدد جهود بناته وابنائه لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومستقبل افضل لجميع العراقيين، وكل عام وانتُنّ والعراق وشعبه كله بألف خير".

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