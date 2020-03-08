إسرائيل تغلق معبر (طابا ) الحدودي مع مصر بسبب مخاوف من تفشي كورونا

2020/03/08 | 19:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركات السياحة الإسرائيلية، تلقت معلومات مفادها أن الحدود البرية مع مصر ستغلق اليوم عند الساعة الخامسة.

من جهة أخرى، أعلن مطار بن غوريون الإسرائيلي، في تل أبيب، إغلاق بوابة دخول المسافرين رقم "1"، وتحويلها إلى البوابة رقم "3"، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وكانت إسرائيل سجلت اليوم الأحد، في آخر إحصائية، 25 إصابة بفيروس كورونا، فيما يقبع الآلاف تحت الحجر الصحي المنزلي.

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