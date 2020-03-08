العراق يطلب من رعاياه العودة من إيران قبل الـ15 من مارس

2020/03/08 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمهلت السلطات العراقية رعاياها الموجودين في إيران حتى 15 مارس الحالي للعودة إلى البلاد، بعد أن أصبحت الجارة الشرقية بؤرة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت "هيئة المنافذ الحدودية" أعلنت إغلاق الحدود مع إيران كليا، من الثامن إلى الخامس عشر من مارس الجاري، وذلك بعدما وصل عدد الوفيات في العراق إلى ست حالات وبعدد إصابات يبلغ 54 حالة.

وفرض مجلس القضاء الأعلى العراقي إجراءات قانونية بحق المخالفين للتدابير الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا والتي اتخذتها لجنة خلية الأزمة الحكومية"، وفق تقرير نشرته وكالة "واس" السعودية.

وكانت خلية الأزمة الحكومية قد أصدرت 17 توصية للحد من انتشار كورونا المستجد في البلاد والتي ضمت عودة العراقيين الموجودين في إيران للبلاد، وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت.

وستغلق المراكز العامة التجارية ودور السينما والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات المناسبات والمنتزهات والنوادي والمنتديات الاجتماعية.

وتوفي الأحد عراقي عائد من إيران وفق ما أعلنت دائرة صحة ميسان شرقي البلاد.

وقالت دائرة الصحة عبر حسابها في فيسبوك المصاب توفي بعد وصوله إلى طوارئ مستشفى "الشهيد الصدر التعليمي" بساعة واحدة من وصوله، حيث كان بحالة حرجة جدا.

وكان المصاب قد عاد من إيران عن طريق مطار بغداد الدولي، ودخل البلاد في 27 فبراير.

وأعلنت السلطات تمديد تعطيل الدوام المدرسي والدوائر الحكومية حتى 14 مارس، وإغلاق كافة الدوائر الخدمية وبعض الدوائر الداخلية في بعض المحافظات.

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