تأجيل مراسيم تشييع ضحايا المقابر الجماعية في سنجار

2020/03/08 | 19:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت بعد أيام من تحديدها لموعد تشييع رسمي لهم، أجّلَت #الحكومة_العراقية التشييع الرسمي لضحايا لمقابر الجماعية من إيزيديّي قرية #كوجو بقضاء #سنجار في محافظة #نينوى إلى إشعار

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