دهوك تصدر قرارين جديدين لمواجهة تفشي فيروس كورونا

2020/03/08 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا في محافظة دهوك باقليم كوردستان، في اجتماع لها عقدته، اليوم الاحد، قرارين جديدين، تم بموجبهما اغلاق جميع المقاهي (الكافيتيريات) واماكن بيع الخمور في حدود المحافظة.

وقال نائب محافظ دهوك بالوكالة ماجد سيد صالح وهو عضو في غرفة العمليات في تصريح لمحطة "كوردستان 24" ، ان اجتماع اليوم تمخض عن قرارات باغلاق جميع المقاهي ومحلات بيع الخمور في حدود المحافظة.

واضاف صالح ان هذين القرارين يسريان اعتبارا من اليوم الاحد 8 آذار في جميع محافظة دهوك، مبينا ان قرار الغلق يعمل به لاجل غير مسمى.

وقامت حكومة اقليم كوردستان باستعدادات واسعة لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد، ولاجل ذلك شكلت جميع محافظات الاقليم لجان عليا تقوم يوميا باصدار قرارات وتعليمات جديدة من اجل تقوية النظام الوقائي من الفيروس ومنع انتشار هذا الوباء في اقليم كوردستان.

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