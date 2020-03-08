2020/03/08 | 19:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من أحداث ساحة الخلاني اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جانب من أحداث ساحة الخلاني اليوم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جانب من أحداث ساحة الخلاني اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).