2020/03/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفايروس ’’كورونا’’

بغداد اليوم- بغداد

وجه امير الكويت، صباح الأحمد الجابر، اليوم الاحد (7 اذار 2020)، بالاستعداد لتقديم الكامل للعراق لمواجهة فايروس ’’كورونا’’

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجية مح

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، تسليم وزير الخارجية المصري الرئيس برهم صالح رسالة من نظيره عبد الفتاح السيسي.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب، أن "الرئيس برهم صالح استقبل وزير الخارجية المصري في قصر السلا

بغداد اليوم _ كردستان

أعلن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، اليوم الأحد، نجاح حكومة الاقليم بفرض الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، والاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وقال سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير

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