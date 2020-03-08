السليمانية تنفذ حملة لتعقيم الشوارع الرئيسية ومرورها توجه طلباً لسواق المركبات

2020/03/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تعتزم الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، الأحد (8 آذار 2020) تنفيذ حملة لتعقيم الشوارع الرئيسية،...





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