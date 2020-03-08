الحكومة الايطالية تدعو اتحاد الكرة إلى

2020/03/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

دعا وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا اتحاد الكرة المحلي، إلى اتخاذ قرار بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا.

وأودى المرض بحياة أكثر من مئتي شخص في إيطاليا، وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة شمالي البلاد.

وكتب سبادافورا، الأحد، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين والحكام وأفراد الجهاز الفني والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت".

وكانت السلطات قررت في وقت سابق، إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون حضور جماهيري.

والأحد فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، في محاولة جديدة لاحتواء تفشي المرض.

ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الليلة الماضية على قرارات تشديد القيود التي لم يسبق لها مثيل، لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص، ويستمر العمل به حتى الثالث من نيسان.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر بعدم الدخول أوالخروج من منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في 4 مناطق أخرى، بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنزا وريدجيو إميليا وريميني.

وقال كونتي إنه لن يُسمح لأحد بالحركة من أو إلى هذه المناطق أو داخلها، إلا لأسباب مثبتة لها علاقة بالعمل أو في حالة الطوارئ أو لأسباب صحية.

بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاحد،( 8 آذار 2020) بنتيجة التعادل السلبي مع الكهرباء ، في لقاء جرى على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول كان متواضعا ولم يشهد اللمحات الفنية وغابت الفرص

بغداد اليوم/ متابعة

يمر الأسطورة البرازيلية رونالدينيو نجم برشلونة السابق بظروف صعبة جداً، بعد ما تم احتجازه من قبل السلطات في الباراجواي بسبب استخدامه جواز سفر مزيف.

وتم القبض على رونالدينيو وشقيقه أثناء تواجدهما في أحد الفنادق بالباراجواي، وذ

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد،(8 آذار 2020) قراراتها بشأن ماحصل بعد مباراة اربيل والصناعات الكهربائية، وبعد مناقشة تقرير مشرف المباراة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها: &qu

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