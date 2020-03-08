2020/03/08 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني عددا من القادة السياسيين في العراق بينهم هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ابرز ما جاء في اجتماع شمخاني والفياض) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: ابرز ما جاء في اجتماع شمخاني والفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).