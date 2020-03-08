فك الحجر عن 957 شخصا في كردستان العراق

2020/03/08 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة أربيل في منطقة كردستان العراق، اليوم الأحد، عن فك حجر 957 شخصا كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد....

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