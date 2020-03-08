بعد اجراء 7 عمليات جراحية في فرنسا.. الطفل محمد يعود لكوردستان

2020/03/08 | 19:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطفل محمد يتماثل للشفاء بعد اجراء 7 عمليات جراحية في فرنسا

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