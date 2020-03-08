قوباد الطالباني يطلع على مراحل انجاز المستشفى الخاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالسليمانية

2020/03/08 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إطلع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، على سير العمل بمشروع بناء المستشفى الخاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية.

وجرى خلال الزيارة التي رافق فيها الطالباني كل من محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومدير عام صحة المحافظة، متابعة آخر خطوات إكمال بناء المستشفى، التي يتم بناؤها من قبل هيئة الصحة بوزارة البيشمركة، بالتعاون مع عدد من المتبرعين من مستثمري المحافظة، فيما أكد المسؤولون عن تنفيذ المشروع، ان بناء المستشفى الذي يتسع لخمسة وستين سريرا وصل الى مراحله الأخيرة، ومن المؤمل افتتاحه بشكل رسمي لإستقبال المرضى في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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