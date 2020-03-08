السلطات الايرانية تقرر إغلاق جميع المساجد في البلاد

2020/03/08 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، اغلاق جميع المساجد بالبلاد، في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مركز شؤون المساجد بإيران في بيان، ان المساجد ستغلق في عموم مناطق البلاد الى أجل غير محدد، ضمن جهود الحكومة والجهات الصحية لمواجهة ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس، مطالبا رجال الدين بإيقاف إقامة جميع المناسبات الدينية، وصلاة الجماعة، فيما كانت السلطات قد منعت في وقت سابق، إقامة صلاة الجمعة في مساجد ايران بشكل نهائي.

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