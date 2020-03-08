2020/03/08 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، مع الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، ان الكاظمي أعرب خلال استقباله شمخاني في بغداد، عن تقديره للدور الفعال لإيران في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، مرحبا بالمزيد من التعاون بين البلدين للقضاء على خطر الجماعات الإرهابية، فيما أشاد الكاظمي بنجاح النموذج الأمني لإيران في مكافحة الإرهاب، وإرساء الأمن داخل حدودها وحولها.

من جهته أشار شمخاني الى دور أجهزة المخابرات والأمن العراقية، في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية وفعالة، تستند إلى التصويت وإرادة أبناء الشعب العراقي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وشمخاني يبحثان التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وشمخاني يبحثان التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).