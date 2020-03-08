قيادي في الفتح :انقسام حاد في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء بعد غياب [سليماني]

2020/03/08 | 19:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كد النائب محمد سالم الغبان، الاحد، ان هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، فيما اشار الى ان قائد الحرس الثوري قاسم سلماني كان يقود لملمة البيت الشيعي المنقسم على نفسه الآن.

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