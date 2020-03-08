صحة الرصافة تعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب

2020/03/08 | 19:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأحد، عن شفاء اول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد امتثاله للشفاء التام في مستشفى ابن الخطيب.

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