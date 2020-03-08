المنافذ الحدودية تستنفر جميع جهودها لمكافحة كورونا

2020/03/08 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن استنفار جهودها كافة لمكافحة فيروس كورونا.

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