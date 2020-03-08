ذي قار تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/03/08 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة ذي قار، تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان مقتضب انها سجلت اول حالة اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

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