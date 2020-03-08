مشاهد من تظاهرات الخلاني: حلاقة رؤوس المعتقلين وأشارات الجنود “سنذبحكم جميعاً” (فيديو وصور)

2020/03/08 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لا يكاد يمر يوم من دون حدوث مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن المرابطة على حواجز ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد.وتتحدث مفارز طبية لـ”يس عراق” عن وجود إصابات بليغة بين صفوف المتظاهرين، اليوم الاحد، بوقوع اكثر 14 جريحاً، إثر استخدام قوات الامن الرصاص الحي وبنادق الصيد.ويتداول النشطاء […]

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