تشيلسي يحقق فوزا عريضا على ايفرتون في الدوري الانكليزي

2020/03/08 | 19:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق تشيلسي فوزا عريضا على ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من مايسون مونت (14) وبدرو رودريجيز (21) وويليان (51) وأوليفييه جيرو (54).

وعزز تشيلسي بهذه الفوز موقعه في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين وراء ليستر سيتي الثالث الذي يلعب مساء الإثنين أمام أستون فيلا في ختام الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.





واعتمد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد على طريقة اللعب 4-3-3، فتواجد كيرت زوما إلى جانب أنتونيو روديجر في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، وقام الشاب بيلي جيلمور بدور لاعب الارتكاز وراء الثنائي روس باركلي ومايسون مونت، فيما وقف ويليان وبدرو رودريجيز على الجناحين، مقابل تمركز الفرنسي أوليفييه جيرو كمهاجم صريح.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي، إلى طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الخلفي من الرباعي جبريل سيديبي ومايكل كين ومايسون هولجايت ولوكاس ديني، وتواجد بيرنارد وجيلفي سيجوردسون على الجناحين، وتواجد أندري جوميز وتوم ديفيس في وسط الملعب، فيما تعاون ريتشارليسون مهع دومينيك كالفرت لوين في خط الهجوم.

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