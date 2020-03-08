اغلاق جزئي للمزارات الدينية في بابل

2020/03/08 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم الاحد، ان دائرة الاوقاف في المحافظة قررت اغلاق المزارات الدينية بشكل جزئي امام الزوار.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "دائرة الاوقاف في المحافظة وجهت بغلق المزارات الدينية في المحافظة بشكل جزئي لمدة 7 ساعات يومياً ابتدأً من اليوم الاحد".وأضاف ان "الافتتاح جزئي يعني فتح الحضرة (الصحن) امام الزوار، واغلاق القبر".

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