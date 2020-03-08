شفاء اول مريض مصاب بفيروس كورونا في الرصافة

2020/03/08 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، مساء اليوم الاحد، عن مغادرة اول مريض مصاب بفيروس كورونا للحجر الصحي، بعد اكتسابه الشفاء التام.وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "تم شفاء مريض من مرضى فيروس كورونا بعد اصابته في ايران والعودة الى العراق ودخوله مستشفى ابن الخطيب".واضافت "بعد اخذ عينة من المريض وارسالها الى المختبر المركزي وخدمة المريض من الناحية الطبية والصحية والتمريضية والفندقية تم شفاء المريض، وتم التأكد بعد ظهور نتائج التحليل من المختبر المركزي، وكانت النتيجة سالبة والمريض الان بصحة جيدة".

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