إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا

2020/03/08 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد رئيس أركان الجيش الإيطالي سالفاتوري فارينا ، مساء اليوم الاحد ، إصابته بفيروس كورونا. ووجد ربع سكان إيطاليا أنفسهم ، اليوم الأحد ،قيد طوق صحي، في إجراء غير مسبوق في أوروبا ولكن اتخذته روما من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من مئة ألف شخص في العالم.وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بهذه الإجراءات الشجاعة وبـ"التضحيات الحقيقية" التي تبذلها إيطاليا.ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 من نيسان المقبل، وتغطي نطاقا واسعا في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولاً إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.

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