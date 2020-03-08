بالوثيقة.. الحلبوسي يوجه يدعوا وزيرة التربية للحضور الى البرلمان

2020/03/08 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الاحد، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يدعو بها وزيرة التربية، سها العلي بك والكادر المتقدم بالوزارة للحضور الى مجلس النواب غدا الاثنين من اجل عقد اجتماع في الساعة 12 ظهراً.

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