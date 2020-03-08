تحرير أسعار أسطوانة الغاز… على طاولة الحكومة

2020/03/08 | 19:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في شركة “محروقات” التابعة للحكومة السورية، أن هناك “فكرة” لطرح الغاز المنزلي بسعر “غير مدعوم”، في حين يعاني السوريون من نقص حاد في توفر هذه المادة.وقال مدير

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