2020/03/08 | 19:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت “بثينة شعبان” المستشارة السياسيّة والإعلاميّة للرئيس السوري “بشار الأسد” أن منطقتي جسر الشغور وأريحا في ريف محافظة إدلب ستعودان إلى سيطرة “الجيش السوري” بمجرد تطبيق الاتفاق الموقع بين روسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارة الأسد: اتفاق موسكو يعني استعادة هذه المناطق بإدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارة الأسد: اتفاق موسكو يعني استعادة هذه المناطق بإدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).