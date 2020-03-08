سهيل قبلان - الارض ارضنا

2020/03/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان بمناسبة يوم الارض مع العهد والقسم للتمسك بقوة بالارض واحتضن اجمل الفؤاد اجمل القيممدثرا بالصدق والعزمبالحب للناس جميعهممضي مع الجسدوالفكر والمشاعروصحوة الضميروروعة الاداب والادبليملاواقلوب كل الناس بالحبلتبسم الحياة للانسان والمنىللارض والبيوتوارتفعتخفاقة بيارقيليفتر الصبح عن النور

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