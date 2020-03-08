دلور ميقري - حديث عن عائشة: مستهل الفصل الثاني عشر

2020/03/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في شتاء العام التالي، توفيت حماة عيشو بذات الرئة.وكانت في أثناء اشتداد مرضها تردد اسمَ حسّو، وطلبت مراراً رؤية ابنه الوحيد، البالغ من العمر خمسة أعوام.غير أنهم لم يسمحوا له بالاقتراب من جدته، خوفاً من العدوى.في أثناء تعزية النساء مساءً، التي جرت في منزل المرأة الراحلة، دخلت خاني ثم انتحت بنفسها جانباً.شقيقتها، رمقتها طوال الوقت بنظرات فيها ما فيها من ازدراء وتشفّ.لاحظت عيشو ذلك، وكانت سبقَ وع......

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