نبيل عودة - 8 آذار يوم المرأة العالمي: رؤية متشائمة لمكانة المرأة العربية

2020/03/08 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة كتبت قبل سنوات بمناسبة الثامن من آذار: لن نتردد في إعلان موقفنا الداعم لحقوق المرأة ومساواتها واحترامها، ونطرح الشعارات المختلفة عن أصالة مواقفنا ودعمنا للمرأة وحقوقها.أجل كلنا من أجل حرية المرأة ومساواتها.نحن من أجل الاعتراف بأنها إنسان مساوٍ لنا تماماً.ولكن عندما يقترب الموضوع من "نسائنا" فهذا هو الحد الذي لن نسمح به.***ما أراه ان واقع المرأة العربية في تراجع نسبي كبير، هو انع......

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