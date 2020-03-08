صلاح الدين تدخل على خط كورونا وتعلن تطوراً

2020/03/08 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، يوم الأحد، خلوّ المحافظة من أية إصابة بفيروس كورونا، إثر التأكد من حالة مشتبه بها..

وقال خليل في بيان ورد لشفق نيوز، إن "نتائج الفحص المختبري أظهرت عدم إصابة المريض الراقد بالحجر الصحي في قضاء بلد بفيروس كورونا".

وتابع بالقول، "وهو ما يؤكد خلو محافظة صلاح الدين من هذا الفيروس بعد حملة التوعية والاجراءات الاحترازية واستنفار الكوادر الصحية في عموم مدن المحافظة".

ودعا محافظ صلاح الدين، المواطنين الى "المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الموقف الصحي في صلاح الدين".

ووفق السلطات الصحية، فإن العراق سجل 58 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل، 1 ذي قار.

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