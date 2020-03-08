2020/03/08 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار العراقية يوم الأحد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أفادت صحيفة الصباح الحكومية.

ونقلت الصحية عن دائرة صحيفة ذي قار، أنه "تم تأكيد تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن من سكنة قضاء الشطرة".

ووفق السلطات الصحية، فإن العراق سجل 58 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل، 1 ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يتسلل إلى محافظة عراقية أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).