تسجيل اول إصابة بـ’’كورونا’’ في ذي قار

2020/03/08 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي، الأحد (8 آذار 2020) بتسجيل اول إصابة بـفيروس ’’كورونا’’ في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ذي قار تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا"، مشيرا الى أن "المصاب من اهالي الشطرة بالمحافظة، ويعمل في طاقة الكهرباء".

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء ‏وبابل وأربيل، وميسان، فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 57 تتوزع على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 ‏واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 2 أربيل‎.‎

بغداد اليوم-بغداد

تعتزم الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، الأحد (8 آذار 2020) تنفيذ حملة لتعقيم الشوارع الرئيسية، فيما طالب مديرية مرور المحافظة توجيه طلب لسواق المركبات.

وذكرت مديرية مرور المحافظة، في بيان، أن "الحكومة المحلية في السل

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، وفاة حالتين أخيريين مصابين بفيروس كورونا المستجد احدهما في ميسان والثاني في بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان لقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة تؤكد وفاة حالتين اخريي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة اليوم الاحد، عن اخراج اول مريض مصاب بفايروس كورونا المستجد بعد اكتساب الشفاء التام في مستشفى ابن الخطيب بعد اجراء التحاليل المختبرية المؤكدة وظهور النتيجة السالبة.

وذكر بيان لصحة

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