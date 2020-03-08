الكشف عن مضمون رسالة السيسي للرئيس العراقي برهم صالح

2020/03/08 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، عن تفاصيل لقاء الرئيس برهم صالح بوزير الخارجية المصري، سامح شكر...





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