2020/03/08 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلن تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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