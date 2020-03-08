عقوبات قاسية تطول جماهير وإدارة أربيل

2020/03/08 | 19:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عقدتْ لجنةُ الانضباطِ اجتماعا استثنائيا أمس الأحد اتخذتْ خلالهُ جملةً من القرارات المهمة، أبرزها حرمان جماهير أربيل من متابعة فريقها الكروي حتى نهاية منافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي، على خلفية التجاوز على الزملاء كادر قناة العراقية الرياضية والطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة أصحاب الأرض أمام الصناعات الكهربائية التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وقررت اللجنة نقل مباريات نادي أربيل خارج ملعبه لثلاثة أدوار، اضافة الى حرمان الجماهير من مرافقة فريقها حتى نهاية الموسم الحالي، فضلا عن فرض غرامة مالية على الإدارة قدرها 10 ملايين دينار، كما تم أيضا حرمان مشرف المباراة صبحي كامل من الاشراف على المباريات حتى نهاية الموسم، عطفا على التهاون والسماح بدخول الجماهير إلى ارض ملعب فرانسوا حريري برغم تأكيد اتحاد الكرة على اقامة المباريات من دون حضور جماهيري تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة لمحاربة انتشار فايروس "كورونا".

وأصدرت لجنة الانضباط قرارا بحرمان مشرف لقاء النجف والكهرباء عبد الكاظم حسن من الاشراف لمدة دورين بسبب سماحه بدخول المشجعين، وكذلك معاقبة مشرف كرة الكهرباء حسين زهراوي من مرافقة فريقه لمباراتين.



وفي سياق متصل وجه المكلف بادارة شؤون الكرة العراقية أحمد عباس كتاب شكر وتقدير، اضافة إلى مكافأة مالية للطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة أربيل والصناعات الكهربائية المؤلف من أحمد كاظم وحيدر فرج ووسام مهدي ومحمد نجاح، نظرا للتميز والإجادة في اتخاذ القرارات.

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