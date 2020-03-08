نتائج مخيبة لملاكمينا في التصفيات الاسيوية

2020/03/08 | 19:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

اسدلَ الستارُ على مشاركةِ منتخبنا الوطني بالملاكمة في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، من دون تحقيق النتائج المطلوبة ليخرج خالي الوفاض من الادوار الاولى، وينتظر المحطات المقبلة بغية الحصول على احدى التذاكر المرشحة للمحفل العالمي.

وشارك منتخبنا بـ(6) ملاكمين باوزان مختلفة بحثا عن المنافسة على البطاقات المؤهلة للاولمبياد المقبل، وكانت النتائج مخيبة للامال بخسارة جعفر عبد الرضا علي (57 كغم) امام الكازاخستاني تيميرهانوف، وكرار كاظم سهم (69 كغم) امام الاسترالي ماليا جيسون (3 – 1) بقرار تحكيمي، وخرج حيدر عبد الرضا وحيد (63 كغم) على يد الصيني شان جون المشارك بدورة الالعاب الاولمبية السابقة في ريو دي جانيرو عام 2016، ولم يوفق الملاكم سعدي طارق محمد (91 كغم) في نزاله امام منافسه الاوزبكي سانجار تورسونوف وخسر بنتيجة (3 – 2) ضمن دور الـ 16 ،ونفس الحال ينطبق على زميله منتظر تحسين سهر (75 كغم)، الذي فشل باجتياز خصمه الياباني موريواكي يوتو، وودع البطولة ايضا مرتضى رعد (52 كغم) بالخسارة امام الايراني صفاء احمدي.

أرقام واحصائيات

اشترك في البطولة عن قارتي اسيا واقيانوسيا التي اقيمت في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين الشبابية الاردنية، 221 ملاكما وملاكمة مثلوا (35 دولة) وهي (استراليا وقرغيزستان وايران والنيبال ومنغوليا والصين واندونيسيا وسوريا وفيتنام وجزيرة ساموا الاميركية وفيجي والصين تايبيه واليابان واوزبكستان وسريلانكا وطاجيكستان ونيوزيلاندا وهونغ كونغ والهند واوزبكستان والفلبين والبحرين وافغانستان وتايلند وكوريا الجنوبية والسعودية وكازاخستان وباكستان وغينيا باباوا الجديدة ومايكرونيزيا وتوفالو وقطر وتركمانستان فضلا عن العراق والاردن البلد المضيف)، وتنافسوا من اجل الحصول على 63 بطاقة مرشحة لاولمبياد طوكيو (41 منها للرجال و22 للسيدات)، وحصيلة العرب حتى الان ترشح زياد عشيش بوزن (69 كغم) وحسين عشيش (91 كغم) وعدي الهنداوي (81 كغم) من الاردن الى اولمبياد طوكيو بعد وصولهما لنصف النهائي، وتعد هذه المسابقة المحطة التأهيلية الاولى بانتظار منافسات العالم التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس بالمدة المقبلة، وامام منتخبنا فرصة لاثبات الجدارة والعودة ببطاقات العبور للمحفل العالمي، من دون اللجوء الى البطاقات المجانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مخيبة لملاكمينا في التصفيات الاسيوية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مخيبة لملاكمينا في التصفيات الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).