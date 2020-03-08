حملة “وعي” تنفذ حملة تعفير وتطهير في الكاظمية المقدسة

2020/03/08 | 20:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت حملة “وعي” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مساء الأحد، حملة تعفير وتطهير في مدينة الكاظمية المقدسة في اطار الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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