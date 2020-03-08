وكيل المرجعية يدعو للتعامل مع أزمة كورونا بحذر شديد دون المبالغة في الهلع والخوف

2020/03/08 | 20:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وكيل المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، الأحد، إلى التعامل مع أزمة فايروس كورونا بحذر شديد من دون المبالغة في الهلع والخوف، مؤكدا على ضرورة متابعة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسّسات الصحّية المعتَمَدة والعمل بها.ونقل موقع العتبة العباسية المقدسة عن السيد الصافي تأكيده أثناء جولة تفقّدية لشركة خير الجود

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