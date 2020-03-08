2020/03/08 | 20:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علاء إبراهيم محمود الحسيني-مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات تقوم فكرة اللامركزية الإدارية بالأساس على الاعتراف بوجود مصالح أو منافع محلية متميزة عن المصالح أو المنافع الوطنية أو القومية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز الديمقراطية المحلية في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز الديمقراطية المحلية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).